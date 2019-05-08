В Брянской области стартовала «Вахта Памяти-2019»
В Брянске в среду, 8 мая, стартовал региональный этап всероссийской акции «Вахта памяти-2019». Она посвящена 74-й годовщине Великой Победы.
В честь старта акции на площади Партизан прошел митинг. На него пришли ветераны, представители поисковых отрядов, областные и городские власти, студенты и преподаватели.
Участники акции возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память павших солдат минутой молчания, рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области.
Брянский поисковик Александр Соболев вручил внуку красноармейца, погибшего в военном концлагере, Владимиру Лучкину, книгу «АД-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских "Дулагов“, вспоминают». Владимир Лучки поблагодарил поисковиков за их важнейшую работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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