В Брянской области стартовала «Вахта Памяти-2019»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-05-08T16:02:23+03:00

Участники акции возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память павших солдат минутой молчания. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянске в среду, 8 мая, стартовал региональный этап всероссийской акции «Вахта памяти-2019». Она посвящена 74-й годовщине Великой Победы.

В честь старта акции на площади Партизан прошел митинг. На него пришли ветераны, представители поисковых отрядов, областные и городские власти, студенты и преподаватели.

Участники акции возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память павших солдат минутой молчания, рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области.

Брянский поисковик Александр Соболев вручил внуку красноармейца, погибшего в военном концлагере, Владимиру Лучкину, книгу «АД-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских "Дулагов“, вспоминают». Владимир Лучки поблагодарил поисковиков за их важнейшую работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU