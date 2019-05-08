Брянца Артема Осипенко назначили капитаном сборной России по самбо на Европейских играх

СЕГОДНЯ 15:26 2019-05-08T16:11:25+03:00

Наш земляк будет отстаивать честь страны в весовой категории свыше 100 килограммов

Изменить размер текста: A A

Брянский спортсмен Артем Осипенко станет капитаном сборной России по самбо на вторых Европейских играх.

Наш земляк будет защищать честь страны в весовой категории свыше 100 килограммов, сообщает брянский центр спортивной подготовки. Вместе с ним в команде будут выступать Альсим Черноскулов, Никита Клецков, Андрей Кубарьков, Саян Хертек, Станислав Скрябин и Сергей Рябов.

Напомним, Европейские игры пройдут в этом году в Баку с 21 по 30 июня в Минске. На соревнованиях будут представлены 15 видов спорта. Турниры по самбо состоятся 22 и 23 июня во Дворце спорта. За 18 комплектов наград поборются 144 спортсмена.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU