Брянца Артема Осипенко назначили капитаном сборной России по самбо на Европейских играх
Брянский спортсмен Артем Осипенко станет капитаном сборной России по самбо на вторых Европейских играх.
Наш земляк будет защищать честь страны в весовой категории свыше 100 килограммов, сообщает брянский центр спортивной подготовки. Вместе с ним в команде будут выступать Альсим Черноскулов, Никита Клецков, Андрей Кубарьков, Саян Хертек, Станислав Скрябин и Сергей Рябов.
Напомним, Европейские игры пройдут в этом году в Баку с 21 по 30 июня в Минске. На соревнованиях будут представлены 15 видов спорта. Турниры по самбо состоятся 22 и 23 июня во Дворце спорта. За 18 комплектов наград поборются 144 спортсмена.
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ИСТОЧНИК KP.RU