В День Победы в Брянске пройдет легкоатлетическая эстафета

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-08T15:08:25+03:00

Спортсмены побегут через Курган Бессмертия к дому бракосочетания Советского района, а затем обратно. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В ней, по предварительным данным, поучаствуют 1,5 тысячи человек

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9 мая в Брянске пройдет легкоатлетическая эстафета «Дорогами памяти», которая будет посвящена Дню Победы.

Забег стартует 9 мая в 11.00 от Брянского государственного университета. Спортсмены побегут через Курган Бессмертия к дому бракосочетания Советского района, а затем обратно.

Участниками эстафеты, по предварительным данным, станут 1,5 тысячи человек. Это школьники, студенты и спортсмены, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU