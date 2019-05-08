В День Победы в Брянске пройдет легкоатлетическая эстафета
В ней, по предварительным данным, поучаствуют 1,5 тысячи человек
Спортсмены побегут через Курган Бессмертия к дому бракосочетания Советского района, а затем обратно.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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9 мая в Брянске пройдет легкоатлетическая эстафета «Дорогами памяти», которая будет посвящена Дню Победы.
Забег стартует 9 мая в 11.00 от Брянского государственного университета. Спортсмены побегут через Курган Бессмертия к дому бракосочетания Советского района, а затем обратно.
Участниками эстафеты, по предварительным данным, станут 1,5 тысячи человек. Это школьники, студенты и спортсмены, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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