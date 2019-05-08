В Брянской области с 8 мая усилят контроль за мотоциклистами
В регионе пройдет профилактическая акция Госавтоинспекции
С начала года произошло 11 ДТП с мотоциклистами.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области с 8 по 18 мая усилят контроль за мотоциклистами. В регионе пройдет профилактическая акция Госавтоинспекции.
- С начала годы мы зарегистрировали 11 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В них 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Профилактическую акцию проведут в целях сокращения количества ДТП, связанных с нарушением Правил дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU