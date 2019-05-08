Шествие "Бессмертный полк" в Брянске стартует в 13.00
Колонна начинается у кафедрального собора
Участники шествия пройдут до Кургана Бессмертия.Фото: Елена РАКОВА
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В этом году в Брянск вновь присоединится ко всероссийской акции «Бессмертный полк». Брянцы – родственники погибших фронтовиков – пройдут по проспекту Ленина и улице Дуки с портретами своих погибших дедов-победителей. Начнется шествие в 13.00 от кафедрального собора. Участники пройдут до Кургана Бессмертия.
Что еще интересного подготовили для горожан на 9 Мая, читайте в нашей афише.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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