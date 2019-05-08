Житель Новозыбкова до смерти избил мужчину у бара
26-летнего жителя Новозыбкова подозревают в том, что он до смерти избил мужчину у местного бара. Инцидент произошел 22 апреля. Медики сообщили полицейским, что к ним без сознания доставили сильно избитого мужчину.
- Раскрыть преступление по горячим следам помогла служебная собака Аза, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Немецкая овчарка взяла след и провела полицейских через дворы и частный сектор. Место преступление оказалось у одного из городских баров.
Драка попала на камеры видеонаблюдения. Полицейские задержали подозреваемого местного жителя.
Потерпевший скончался от полученных травм в больнице. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» молодому человеку грозит до 15 лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU