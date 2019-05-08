Жительницу Комаричей подозревают в убийстве возлюбленного

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-08T12:49:45+03:00

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Жительницу брянского поселка Комаричи подозревают в убийстве возлюбленного. Женщину задержали. На нее завели уголовное дело. Следователи обратились в суд с ходатайством об ее аресте.

- По версии следствия, во вторник, 7 мая, женщина была в своей квартире, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Она выпивала вместе с 42-летним другом. Потом они поссорились.

Женщина ударила возлюбленного ножом в грудь. Ранение оказалось не совместимым с жизнью. Потерпевший умер на месте преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU