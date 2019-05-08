2019-05-08T12:33:02+03:00
Общество

Брянский школьник стал призером всероссийской олимпиады по биологии

Всеволод Володин учится в гимназии №1 у Натальи Юрьевны Михалевой
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянский школьник Всеволод Володин стал призером всероссийской олимпиады, которая проходила с 22 по 27 апреля в Ставрополе. В ней участвовали 236 ребят из 71 региона России, сообщают на сайте департамента образования Брянской области. Школьники состязались в теоретическом и практическом турах.

Фото: пресс-служба департамента образование и науки Брянской области.

Фото: пресс-служба департамента образование и науки Брянской области.

Всеволод учится в 11 классе в гимназии №1 Брянска. Он ежегодный победитель и призер олимпиад по биологии и экологии: регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад «Покори Воробьевы горы», «Ломоносов», турнира имени Ломоносова, Всесибирской открытой олимпиады школьников и других. Учитель Всеволода по биологии - Наталья Юрьевна Михалева. Это не первая заслуга учителя высшей категории. В 2017 году она подготовила призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, ученика 9 класса Дениса Скворцова.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День Победы в Брянске пройдет легкоатлетическая эстафета
В Брянской области с 8 мая усилят контроль за мотоциклистами
Шествие "Бессмертный полк" в Брянске стартует в 13.00
Житель Новозыбкова до смерти избил мужчину у бара
В Брянске нашли живым пропавшего 40-летнего Дмитрия Горохова
Жительницу Комаричей подозревают в убийстве возлюбленного
В Брянской области клещи покусали 31 ребенка
Брянск вошел в десятку самых популярных среди туристов городов воинской славы
Жительница Брянска три дня оплачивала покупки картой пенсионера
В Брянске ВАЗ сбил 11-летнего мальчика
Больше 1200 брянцев написали «Диктант Победы»
Под Брянском из-за частых ДТП осветили участок дороги
Артистку брянского драмтеатра Светлану Сыряную наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
В Брянске предпринимателя накажут за «хвастливую» рекламу такси
В Мглине сгорели два гаража и автомобиль
В Брянскую область не пустили перец, томаты и клубнику с вредителями
Под Брянском загорелся лес
Новым начальником управления тарифов стал Сергей Косарев
В Брянской области ищут пропавшего Дмитрия Горохова
В Брянске наказали водителя маршрутки за обгон по тротуару
Брянская область вошла в число лидеров эффективной территориальной политики при реформировании системы обращения с ТКО
В Брянске за мошенничество под суд пойдет чемпион мира по пауэрлифтингу
9 мая в общественном транспорте проезд для ветеранов будет бесплатным
В День Победы в Брянске пройдет желто-синий перформанс
В Клинцовском районе девушка обокрала ухажера в гостинице
В Брянске столкнулись иномарка и ВАЗ: ранена пассажирка
В Трубчевском районе перезахоронили восьмерых красноармейцев