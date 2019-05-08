Брянский школьник стал призером всероссийской олимпиады по биологии

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-08T12:33:02+03:00

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Брянский школьник Всеволод Володин стал призером всероссийской олимпиады, которая проходила с 22 по 27 апреля в Ставрополе. В ней участвовали 236 ребят из 71 региона России, сообщают на сайте департамента образования Брянской области. Школьники состязались в теоретическом и практическом турах.

Фото: пресс-служба департамента образование и науки Брянской области.

Всеволод учится в 11 классе в гимназии №1 Брянска. Он ежегодный победитель и призер олимпиад по биологии и экологии: регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад «Покори Воробьевы горы», «Ломоносов», турнира имени Ломоносова, Всесибирской открытой олимпиады школьников и других. Учитель Всеволода по биологии - Наталья Юрьевна Михалева. Это не первая заслуга учителя высшей категории. В 2017 году она подготовила призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, ученика 9 класса Дениса Скворцова.

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ИСТОЧНИК KP.RU