СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-08T12:06:46+03:00

Численность клещей остается высокой до середины или конца июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За помощью к медикам всего обратились 97 человек

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В Брянской области клещи покусали 31 ребенка и 66 взрослых. Данные на 6 мая опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора. От вирусного клещевого энцефалита привились 64 человека. Они выезжали в районы, где клещи переносят это заболевание. С начала сезона от клещей обработали 194,7 гектара.

В лабораторию на исследование принесли 19 клещей. Один паразит оказался переносчиком клещевого боррелиоза.

Численность клещей остается высокой до середины или конца июня. Кровососы предпочитают затененные и увлажненные леса. Отдельные особи могут встречаться до сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU