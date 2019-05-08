2019-05-08T11:48:48+03:00
Общество

Брянск вошел в десятку самых популярных среди туристов городов воинской славы

Жители других регионов отправились в наш город на майские праздники
Марина АНТОНОВА
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Во всех городах воинской славы на 9 Мая пройдут военные парады и праздничные салюты.Во всех городах воинской славы на 9 Мая пройдут военные парады и праздничные салюты.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянск вошел в десятку самых популярных городов воинской славы среди туристов на майские праздники и выходные дни. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат. В список из десяти населенных пунктов вошли только те, которые имеют почетное звание «Город воинской славы».

В список также вошли Великий Новгород, Псков, Курск, Тверь, Волоколамск в Подмосковье, Елец в Липецкой области, Козельск в Калужской области, Ельня в Смоленской области и Дмитров в Московской области. Во всех городах воинской славы на 9 Мая пройдут военные парады и праздничные салюты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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