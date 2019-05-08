2019-05-08T10:27:04+03:00
Происшествия

В Брянске ВАЗ сбил 11-летнего мальчика

ДТП случилось вечером 7 мая
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Володарском районе Брянска столкнулись «Фольксваген Пассат» и ВАЗ-21053. Отечественную легковушку отбросило на 11-летнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера во вторник, 7 мая, на улице 3-я Разина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

34-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы Чичерина в сторону улицы Профсоюзов. На перекрестке автомобилист не пропустил ВАЗ, который двигался по главной. Легковушку отбросило на мальчика. Он стоял с левой стороны от водителя.

Ребенок получил травму головы, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки. Мальчика осмотрели медики и отпустили его домой с назначением лечения. В ДТП пострадал также 22-летний пассажир ВАЗа. Молодого человека с травмами отправили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку оп факту ДТП

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ИСТОЧНИК KP.RU

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