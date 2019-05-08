Больше 1200 брянцев написали «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-08T09:39:52+03:00

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Больше 1200 жителей Брянской области поучаствовали в акции «Диктант Победы». Самой крупной площадкой оказался Брянский государственный университет. Во вторник, 7 мая, в аудитории собрались 150 человек, в том числе руководители города, чиновники, депутаты, школьники и студенты. Всего в регионе организовали 21 площадку для написания диктанта, сообщают в пресс-службе горсовета.

Вопросы всероссийского исторического диктанта были на тему Великой Отечественной войны: география боевых действий, судьбы героев, изображения войны в искусстве и литературе. Тех, кто ответит на большее количество вопросов за меньшее время, ждут призы и подарки. Они смогут побывать на юбилейном Параде Победы, который пройдет в следующем году на Красной площади в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU