2019-05-08T09:16:05+03:00
Общество

Под Брянском из-за частых ДТП осветили участок дороги

Прокуратура подавала иск в суд на чиновников и дорожников
Марина АНТОНОВА
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Суд требование удовлетворил.Суд требование удовлетворил.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянском районе из-за частых ДТП установили освещение на автомобильной дороге на участке Ковшовка-Свень Транспортная. Прокуратура провела проверку, так как аварии в поселке происходили из-за плохой освещенности улицы.

- В Советский районный суд предъявили иск к Департаменту строительства и архитектуры Брянской области и «Управлению автомобильных дорог Брянской области», - рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры. – В нем потребовали установить стационарное освещение на этом участке.

Суд требование удовлетворил. И его уже исполнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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