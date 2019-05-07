В Брянске предпринимателя накажут за «хвастливую» рекламу такси
В Брянске предпринимателя накажут за ненадлежащую рекламу. На кронштейнах, опорах электросети на Городищенской горке заметили рекламу такси, которое гордо называет себя номером один.
- По закону сравнительная характеристика должна использоваться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и иметь на это подтверждение, - поясняют в пресс-службе Брянского УФАС. - В данной рекламе эти требования не соблюли.
На рассмотрении дела, представитель индивидуального предпринимателя показал маркетинговые исследования о праве называться такси №1. Но в рекламе на столбах этого не указали.
Поэтому на бизнесмена завели административное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU