В Брянске предпринимателя накажут за «хвастливую» рекламу такси

СЕГОДНЯ 18:33 2019-05-07T18:33:12+03:00

В фирме не постеснялись назвать себя номером один

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В Брянске предпринимателя накажут за ненадлежащую рекламу. На кронштейнах, опорах электросети на Городищенской горке заметили рекламу такси, которое гордо называет себя номером один.

- По закону сравнительная характеристика должна использоваться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и иметь на это подтверждение, - поясняют в пресс-службе Брянского УФАС. - В данной рекламе эти требования не соблюли.

На рассмотрении дела, представитель индивидуального предпринимателя показал маркетинговые исследования о праве называться такси №1. Но в рекламе на столбах этого не указали.

Поэтому на бизнесмена завели административное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU