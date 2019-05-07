2019-05-07T18:33:12+03:00
Общество

В Брянске предпринимателя накажут за «хвастливую» рекламу такси

В фирме не постеснялись назвать себя номером один
Мария Дедкова
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Предприниматель не соблюдал все требования закона.Предприниматель не соблюдал все требования закона.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске предпринимателя накажут за ненадлежащую рекламу. На кронштейнах, опорах электросети на Городищенской горке заметили рекламу такси, которое гордо называет себя номером один.

- По закону сравнительная характеристика должна использоваться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и иметь на это подтверждение, - поясняют в пресс-службе Брянского УФАС. - В данной рекламе эти требования не соблюли.

На рассмотрении дела, представитель индивидуального предпринимателя показал маркетинговые исследования о праве называться такси №1. Но в рекламе на столбах этого не указали.

Поэтому на бизнесмена завели административное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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