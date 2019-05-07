В Мглине сгорели два гаража и автомобиль
ЧП произошло на улице Комсомомльской
Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Мглине во вторник, 7 мая, произошел пожар. О возгорании на улице Комсомольской в МЧС сообщили в 13.41.
Через четыре минуты пожарно-спасательные подразделения были на месте.
Оказалось, что горят два гаража и легковой автомобиль. В 14.10 пламя потушили. К счастью, никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU