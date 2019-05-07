2019-05-07T18:19:36+03:00
Происшествия

В Мглине сгорели два гаража и автомобиль

ЧП произошло на улице Комсомомльской
Мария Дедкова
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Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Мглине во вторник, 7 мая, произошел пожар. О возгорании на улице Комсомольской в МЧС сообщили в 13.41.

Через четыре минуты пожарно-спасательные подразделения были на месте.

Оказалось, что горят два гаража и легковой автомобиль. В 14.10 пламя потушили. К счастью, никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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