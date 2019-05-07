В Брянскую область не пустили перец, томаты и клубнику с вредителями
Все зараженные продукты вернули обратно в Турцию
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На въезде в Брянскую область во время майских праздников задержали несколько партий перца, клубники и томатов общим весом 62 тонны. Вся продукция была заражена вредителями.
- Экспертизы подтвердили заражение перца и клубники западным цветочным трипсом, а томатов - молью, - говорят в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Грузы везли из Турции. Чтобы не допустить проникновения и распространения на вредителей, всю продукцию вернули отправителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU