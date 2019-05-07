Под Брянском загорелся лес
В Брянском районе во вторник, 7 мая, загорелся лес. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 16.20.
Оказалось, что пожар возник на территории военного лесничества Министерства обороны. Здесь вспыхнула лесная подстилка, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
На место выехали: лесопожарная служба, оперативная группа Брянского местного пожарно-спасательного гарнизона. Всего - 19 человек и 5 единиц техники.
Угрозы населенным пунктам нет. Расстояние до ближайшего поселка Козелкино – шесть километров.
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ИСТОЧНИК KP.RU