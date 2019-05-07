Под Брянском загорелся лес

СЕГОДНЯ 17:57 2019-05-07T17:57:02+03:00

На месте работают 19 человек и 5 единиц техники. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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В Брянском районе во вторник, 7 мая, загорелся лес. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 16.20.

Оказалось, что пожар возник на территории военного лесничества Министерства обороны. Здесь вспыхнула лесная подстилка, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

На место выехали: лесопожарная служба, оперативная группа Брянского местного пожарно-спасательного гарнизона. Всего - 19 человек и 5 единиц техники.

Угрозы населенным пунктам нет. Расстояние до ближайшего поселка Козелкино – шесть километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU