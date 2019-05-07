2019-05-07T17:36:40+03:00
Общество

Новым начальником управления тарифов стал Сергей Косарев

Его представили 6 мая в правительстве
Мария Дедкова
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Сергей Косарев раньше занимал должность заместителя директора департамента ТЭК и ЖКХ.Сергей Косарев раньше занимал должность заместителя директора департамента ТЭК и ЖКХ.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Сергей Косарев возглавил управление регулирования тарифов Брянской области. Его представил губернатор на одном из совещаний в правительстве. Сергей Косарев раньше занимал должность заместителя директора департамента ТЭК и ЖКХ.

Руководство области пожелало новому начальнику успехов в исполнении своих профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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