Новым начальником управления тарифов стал Сергей Косарев
Его представили 6 мая в правительстве
Сергей Косарев раньше занимал должность заместителя директора департамента ТЭК и ЖКХ.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Сергей Косарев возглавил управление регулирования тарифов Брянской области. Его представил губернатор на одном из совещаний в правительстве. Сергей Косарев раньше занимал должность заместителя директора департамента ТЭК и ЖКХ.
Руководство области пожелало новому начальнику успехов в исполнении своих профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU