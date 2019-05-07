В Брянской области ищут пропавшего Дмитрия Горохова
Последний раз мужчину видели 5 апреля
Брянец пропал больше месяца назад. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"
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В Брянской области пропал 40-летний Дмитрий Горохов. Он уехал из дома 5 апреля и больше не выходил на связь с близкими, сообщают брянские волонтеры-поисковики.
Приметы пропавшего: рост около 190 сантиметров, нормального телосложения, короткие пепельные волосы.
Был одет в черную куртку, сине джинсы. Обут - в черные туфли.
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ИСТОЧНИК KP.RU