В Брянской области ищут пропавшего Дмитрия Горохова

СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-07T17:15:55+03:00

Брянец пропал больше месяца назад. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"

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В Брянской области пропал 40-летний Дмитрий Горохов. Он уехал из дома 5 апреля и больше не выходил на связь с близкими, сообщают брянские волонтеры-поисковики.

Приметы пропавшего: рост около 190 сантиметров, нормального телосложения, короткие пепельные волосы.

Был одет в черную куртку, сине джинсы. Обут - в черные туфли.

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ИСТОЧНИК KP.RU