2019-05-07T17:27:49+03:00
Общество

В Брянске наказали водителя маршрутки за обгон по тротуару

Автомобилист заплатит 1,5 тысячи рублей
Мария Дедкова
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Полицейские выяснили, что все случилось 29 апреля у дома № 40 на улице Литейной.Фото: УГИБДД по Брянской областиПолицейские выяснили, что все случилось 29 апреля у дома № 40 на улице Литейной.Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Брянске оштрафовали водителя "Фиат Дукато" за нарушение Правил дорожного движения. Автомобилист решил обогнать пробку, выехав на тротуар.

Нарушителя нашли по записи видеорегистратора. Полицейские выяснили, что все случилось 29 апреля у дома № 40 на улице Литейной.

Водителя оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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