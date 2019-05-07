В Брянске наказали водителя маршрутки за обгон по тротуару
Автомобилист заплатит 1,5 тысячи рублей
Полицейские выяснили, что все случилось 29 апреля у дома № 40 на улице Литейной.Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Брянске оштрафовали водителя "Фиат Дукато" за нарушение Правил дорожного движения. Автомобилист решил обогнать пробку, выехав на тротуар.
Нарушителя нашли по записи видеорегистратора. Полицейские выяснили, что все случилось 29 апреля у дома № 40 на улице Литейной.
Водителя оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU