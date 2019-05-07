Брянская область вошла в число лидеров эффективной территориальной политики при реформировании системы обращения с ТКО

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-07T16:55:03+03:00

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По мнению ведомства, наш регион эффективно реализует задачи стартового периода «мусорной» реформы в России.

Среди 80 субъектов РФ, полностью или частично вошедших в реформу, 62 субъекта РФ дополнительно предоставили свои прогнозы о возможном снижении тарифов региональных операторов. В разных процентах в зависимости от регионов снижение вероятно в случае принятия нормативных правовых актов, в том числе, в части снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, отнесения услуг региональных операторов к операциям, не облагаемым налогом на добавленную стоимость, и других обсуждаемых в настоящее время документов. С вступлением в силу стимулирующих отрасль мер, по предварительным оценкам субъектов РФ, снижение тарифов региональных операторов может составить до 30% от утвержденных на текущий момент значений.

На сегодняшний день регионами – лидерами эффективной территориальной политики при реформировании системы ТКО являются: Алтайский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Хакасия, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Чеченская Республика, Челябинская область, Удмуртская Республика, Ямало-Ненецкий АО, Ярославская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Чувашская Республика, Чукотский АО, г. Севастополь.

Как отмечают в Минприроды, в других субъектах РФ расчет эффекта от реализации мер, подготовленных Правительством РФ, находится в процессе подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU