2019-05-07T16:47:21+03:00
Общество

В Брянске за мошенничество под суд пойдет чемпион мира по пауэрлифтингу

По версии следствия, жертвами стали больше 10 женщин
Мария Дедкова
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Как говорят полицейские, горе-казанова обещал женщинам красивую жизнь за границей, но вместо этого бросал их с миллионными долгами.Как говорят полицейские, горе-казанова обещал женщинам красивую жизнь за границей, но вместо этого бросал их с миллионными долгами.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске будут судить чемпиона мира по пауэрлифтингу. Спортсмена подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, он охмурил больше десятка женщин и похитил у них около 11 миллионов рублей.

- С 2011 по 2018 год брянец знакомился с горожанками и через некоторое время убеждал их оформить на себя кредиты, чтобы помочь ему с бизнесом, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Возвращать полученные деньги мужчина не собирался.

Во время расследования у подозреваемого изъяли имущество на два миллиона рублей.

За мошенничество спортсмену грозит до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей.

Уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде.

Напомним, о предполагаемом альфонсе узнали случайно. Девушки с помощью соцсетей выяснили, что встречаются с обманщиком и начали писать заявления в полицию.

Подробнее об истории читайте тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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