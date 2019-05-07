В Брянске за мошенничество под суд пойдет чемпион мира по пауэрлифтингу
В Брянске будут судить чемпиона мира по пауэрлифтингу. Спортсмена подозревают в мошенничестве.
По версии следствия, он охмурил больше десятка женщин и похитил у них около 11 миллионов рублей.
- С 2011 по 2018 год брянец знакомился с горожанками и через некоторое время убеждал их оформить на себя кредиты, чтобы помочь ему с бизнесом, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Возвращать полученные деньги мужчина не собирался.
Во время расследования у подозреваемого изъяли имущество на два миллиона рублей.
За мошенничество спортсмену грозит до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей.
Уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде.
Напомним, о предполагаемом альфонсе узнали случайно. Девушки с помощью соцсетей выяснили, что встречаются с обманщиком и начали писать заявления в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU