2019-05-07T16:14:16+03:00
Общество

9 мая в общественном транспорте проезд для ветеранов будет бесплатным

Такое же право будет и у сопровождающих
Мария Дедкова
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Чиновники обратились с просьбой к коммерческим перевозчикам принять такое же решение.Чиновники обратились с просьбой к коммерческим перевозчикам принять такое же решение.Фото: Марина АНТОНОВА
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9 мая проезд в брянских автобусах и троллейбусах для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным. Такое же право будут иметь их сопровождающие при предъявлении подтверждающих документов, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

Чиновники обратились с просьбой к коммерческим перевозчикам принять такое же решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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