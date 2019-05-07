9 мая в общественном транспорте проезд для ветеранов будет бесплатным
Такое же право будет и у сопровождающих
Чиновники обратились с просьбой к коммерческим перевозчикам принять такое же решение.Фото: Марина АНТОНОВА
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9 мая проезд в брянских автобусах и троллейбусах для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным. Такое же право будут иметь их сопровождающие при предъявлении подтверждающих документов, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.
Чиновники обратились с просьбой к коммерческим перевозчикам принять такое же решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU