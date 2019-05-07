В День Победы в Брянске пройдет желто-синий перформанс

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-07T16:09:04+03:00

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9 мая в Брянске, как и по всей России, состоятся праздничные мероприятия. В 10:00 на площади Ленина пройдёт торжественное шествие парадных расчётов Брянского гарнизона, который завершится парадом Поколений. В нем примет участие сводная колонна брянских либерал-демократов.

Брянское региональное отделение приглашает всех брянцев, членов ЛДПР и сторонников присоединиться к праздничному шествию 9 мая. Формирование колонны начнется в 8:30 возле штаба Брянского регионального отделения партии Владимира Жириновского по адресу: г. Брянск, улица Горького, дом 17. https://bryansk.ldpr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU