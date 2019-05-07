2019-05-07T16:09:04+03:00
Политика

В День Победы в Брянске пройдет желто-синий перформанс

Празднично оформленная колонна ЛДПР традиционно примет участие в параде Поколений.
Мария Иванова
Поделиться:
В параде Поколений традиционно примет участие празднично оформленная колонна ЛДПРВ параде Поколений традиционно примет участие празднично оформленная колонна ЛДПР
Изменить размер текста:

9 мая в Брянске, как и по всей России, состоятся праздничные мероприятия. В 10:00 на площади Ленина пройдёт торжественное шествие парадных расчётов Брянского гарнизона, который завершится парадом Поколений. В нем примет участие сводная колонна брянских либерал-демократов.

Брянское региональное отделение приглашает всех брянцев, членов ЛДПР и сторонников присоединиться к праздничному шествию 9 мая. Формирование колонны начнется в 8:30 возле штаба Брянского регионального отделения партии Владимира Жириновского по адресу: г. Брянск, улица Горького, дом 17. https://bryansk.ldpr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске предпринимателя накажут за «хвастливую» рекламу такси
В Мглине сгорели два гаража и автомобиль
В Брянскую область не пустили перец, томаты и клубнику с вредителями
Под Брянском загорелся лес
Новым начальником управления тарифов стал Сергей Косарев
В Брянской области ищут пропавшего Дмитрия Горохова
В Брянске наказали водителя маршрутки за обгон по тротуару
Брянская область вошла в число лидеров эффективной территориальной политики при реформировании системы обращения с ТКО
В Брянске за мошенничество под суд пойдет чемпион мира по пауэрлифтингу
9 мая в общественном транспорте проезд для ветеранов будет бесплатным
В Клинцовском районе девушка обокрала ухажера в гостинице
В Брянске столкнулись иномарка и ВАЗ: ранена пассажирка
В Трубчевском районе перезахоронили восьмерых красноармейцев