В Клинцовском районе девушка обокрала ухажера в гостинице
В Клинцовском районе по подозрению в краже задержали 29-летнюю жительницу Новозыбкова.
По версии следствия, злоумышленница похитила у нового знакомого мобильник и 2,5 тысячи рублей.
- 27-летний житель Великого Новгорода рассказал, что приехал в Клинцы по делам и, заселившись в гостиницу, отправился осмотреть город, -говорят в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Во время прогулки он познакомился с молодой женщиной, которая согласилась продолжить общение в номере за спиртным и закуской. Утром молодой человек обнаружил пропажу мобильника и денег.
Подозреваемой оказалась 29-летняя жительница Новозыбковского района. Некоторое время она скрывалась, но в конце апреля она приехала в Клинцы, где ее задержали.
Теперь за кражу девушке грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU