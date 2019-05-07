2019-05-07T15:48:47+03:00
Общество

В Клинцовском районе девушка обокрала ухажера в гостинице

Теперь ей грозит до пяти лет колонии
Мария Дедкова
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Некоторое время девушку скрывалась, но в конце апреля она приехала в Клинцы, где ее задержали.Некоторое время девушку скрывалась, но в конце апреля она приехала в Клинцы, где ее задержали.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Клинцовском районе по подозрению в краже задержали 29-летнюю жительницу Новозыбкова.

По версии следствия, злоумышленница похитила у нового знакомого мобильник и 2,5 тысячи рублей.

- 27-летний житель Великого Новгорода рассказал, что приехал в Клинцы по делам и, заселившись в гостиницу, отправился осмотреть город, -говорят в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Во время прогулки он познакомился с молодой женщиной, которая согласилась продолжить общение в номере за спиртным и закуской. Утром молодой человек обнаружил пропажу мобильника и денег.

Подозреваемой оказалась 29-летняя жительница Новозыбковского района. Некоторое время она скрывалась, но в конце апреля она приехала в Клинцы, где ее задержали.

Теперь за кражу девушке грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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