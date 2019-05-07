В Брянске столкнулись иномарка и ВАЗ: ранена пассажирка

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-07T15:05:33+03:00

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В Брянске столкнулись «Хендай Солярис» и ВАЗ-11183. Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня в понедельник, 6 мая, на улице Горького, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

59-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы Калинина в сторону проспекта Ленина и столкнулся с ВАЗом, который двигался впереди. Легковушка остановилась на дороге, чтобы повернуть налево.

В ДТП пострадала 55-летняя пассажирка «Хендай». Женщина получила травму головы и сотрясение мозга. Ее отпустили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU