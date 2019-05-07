2019-05-07T14:17:59+03:00
Общество

В Трубчевском районе перезахоронили восьмерых красноармейцев

Бойцам отдали воинские почести
Марина АНТОНОВА
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Фото: администрация Трубчевского района.Фото: администрация Трубчевского района.
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В поселке Брусничный Трубчевского района в понедельник, 6 мая, перезахоронили восьмерых красноармейцев, которые погибли в августе-сентябре 1941 года. Останки нашли поисковики в окрестностях поселка. Медальон был лишь у одного бойца, его удалось опознать. Филипп Павлович Курачев родился в 1920 году в деревне Веричев Рогаческого района Гомельской области. В армию его призвали в мае 1941 года.

На захоронении присутствовали руководители Трубчесвкого района, участники автопробега «Дорогами Победы», военнослужащие Почепской воинской части, школьники и местные жители. Бойцов перезахоронили с воинскими почестями, сообщают в пресс-службе администрации Трубчевского района.

Красноармейцы похоронены у братской могилы, где покоятся 17 танкистов 108-й танковой дивизии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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