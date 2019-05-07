2019-05-07T13:08:30+03:00
Общество

В Новозыбковском районе расследуют две крупные кражи денег

Полицейские завели уголовные дела
Мария Дедкова
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В пасхальную ночь в Новозыбковском районе произошло сразу две крупных кражи. Пока потерпевшие были в церкви, воры обыскали их жилье.

Так, 37-летний житель Новозыбкова лишился больше трехсот тысяч рублей. Горожанин уехал в церковь поздним вечером, а вернулся через полтора часа. Еще с улицы он заметил, что одно из пластиковых окон повреждено. Злоумышленник унес сейф с двумя тысячами долларов, двумя тысячами евро и 100 тысячами рублей.

При похожих обстоятельствах потерял 116 тысяч рублей 45-летний житель села Шеломы

- По фактам случившегося завели уголовные дела, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - За кражу злоумышленникам грозит до шести лет.

Полиция продолжает поиск подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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