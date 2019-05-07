В Новозыбковском районе расследуют две крупные кражи денег
В пасхальную ночь в Новозыбковском районе произошло сразу две крупных кражи. Пока потерпевшие были в церкви, воры обыскали их жилье.
Так, 37-летний житель Новозыбкова лишился больше трехсот тысяч рублей. Горожанин уехал в церковь поздним вечером, а вернулся через полтора часа. Еще с улицы он заметил, что одно из пластиковых окон повреждено. Злоумышленник унес сейф с двумя тысячами долларов, двумя тысячами евро и 100 тысячами рублей.
При похожих обстоятельствах потерял 116 тысяч рублей 45-летний житель села Шеломы
- По фактам случившегося завели уголовные дела, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - За кражу злоумышленникам грозит до шести лет.
Полиция продолжает поиск подозреваемых.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU