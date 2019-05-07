Брянские ветераны получат ко Дню Победы по 10 тысяч рублей
На доплату могут рассчитывать больше 600 жителей области
По предварительной оценке, на эти цели из федерального бюджета брянским ветеранам потратят около 6 миллионов рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
До 9 мая все брянские ветераны получат единовременную выплату ко Дню Победы.
Дополнительные средства этой категории жителей области выплатят по указу президента. Право на доплату имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Больше 600 брянцев получат по 10 тысяч рублей, сообщает брянское отделение ПФР.
По предварительной оценке, на эти цели из федерального бюджета брянским ветеранам потратят около 6 миллионов рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU