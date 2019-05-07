Брянские ветераны получат ко Дню Победы по 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-07T12:46:33+03:00

По предварительной оценке, на эти цели из федерального бюджета брянским ветеранам потратят около 6 миллионов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На доплату могут рассчитывать больше 600 жителей области

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До 9 мая все брянские ветераны получат единовременную выплату ко Дню Победы.

Дополнительные средства этой категории жителей области выплатят по указу президента. Право на доплату имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Больше 600 брянцев получат по 10 тысяч рублей, сообщает брянское отделение ПФР.

По предварительной оценке, на эти цели из федерального бюджета брянским ветеранам потратят около 6 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU