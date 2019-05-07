2019-05-07T12:46:33+03:00
Общество

Брянские ветераны получат ко Дню Победы по 10 тысяч рублей

На доплату могут рассчитывать больше 600 жителей области
Мария Дедкова
Поделиться:
По предварительной оценке, на эти цели из федерального бюджета брянским ветеранам потратят около 6 миллионов рублей.По предварительной оценке, на эти цели из федерального бюджета брянским ветеранам потратят около 6 миллионов рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

До 9 мая все брянские ветераны получат единовременную выплату ко Дню Победы.

Дополнительные средства этой категории жителей области выплатят по указу президента. Право на доплату имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Больше 600 брянцев получат по 10 тысяч рублей, сообщает брянское отделение ПФР.

По предварительной оценке, на эти цели из федерального бюджета брянским ветеранам потратят около 6 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере Морозова в Бежице насчитали шесть сломанных лавок
В Новозыбковском районе расследуют две крупные кражи денег
Наполним ранцы добротой!
Стало известно вечернее расписание автобусов в Брянске
В Брянске накажут водителя за выезд на «встречку» на улице Флотской
В Брянске из горящей девятиэтажки на улице Энгельса спасли 11 человек
Вице-спикер Брянской областной Думы Юрий Гапеенко получил семь лет колонии за взятки
В прошлом году в Брянской области утонули 11 детей
В Брянске прошла генеральная репетиция Парада Победы-2019
В Брянском районе нашли неухоженный памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Трансмашхолдинг начал поставки «БалтТрансСервису» грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ
На трассе в Навлинском районе столкнулись две легковушки: погиб 35-летний автомобилист
«Парад колясок в Брянске-2019 пройдет 7 июля
Брянцы почтили память погибших при авиакатастрофе в Шереметьево
В Фокинском районе Брянска на руководство предприятия завели уголовное дело за долги по зарплате
В Брянске прошел торжественный прием ветеранов
В Брянске директора фирмы осудили за мошенничество на 23 миллиона рублей
Под Брянском нашли живым пропавшего Николая Панченко