2019-05-07T12:32:06+03:00
Политика

Наполним ранцы добротой!

В Брянской области продолжается масштабная акция ЛДПР
Мария Иванова
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В этом году регулярная акция «Собери ребенка в школу» охватит порядка двух тысяч ребятишек по всей Брянской области.В этом году регулярная акция «Собери ребенка в школу» охватит порядка двух тысяч ребятишек по всей Брянской области.
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При поддержке благотворительного фонда брянского депутата в Госдуме Бориса Пайкина 6 мая подарки в рамках акции регионального отделения ЛДПР «Собери ребенка в школу» получили более сотни учащихся брянских школ и будущих первоклассников из многодетных семей. Спортивные сумки и ранцы ребятам вручил лидер фракции либерал-демократов в областной Думе Сергей Антошин.

В новеньких рюкзаках для малышей – тетрадки, ручки, дневники, футболки, бейсболки, сладкие подарки, а для старшеклассников в их сумках еще и внешние аккумуляторы для телефонов. По мере сил ЛДПР старается облегчить родителям школьников сборы своих детей в школу. В этом году регулярная акция «Собери ребенка в школу» охватит порядка двух тысяч ребятишек по всей Брянской области. Кстати, родители малышей одновременно со своими детьми тоже получили подарки от Владимира Жириновского и Бориса Пайкина – наборы семян овощных культур и рабочие перчатки.

Подать заявку на получение школьного набора и получить всю информацию о благотворительной акции «Собери ребенка в школу» вы можете по телефону: +7 (4832) 66-02-96 или обратиться в офис регионального отделения партии по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.17.

https://bryansk.ldpr.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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