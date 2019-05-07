Стало известно вечернее расписание автобусов в Брянске

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-07T12:19:49+03:00

Как говорят в мэрии, горожане стали чаще пользоваться автобусами. Фото: Марина АНТОНОВА

Общественный транспорт в городе будет работать до полуночи

Изменить размер текста: A A

С 6 мая в Брянске увеличили время работы общественного транспорта. Теперь автобусы по пяти наиболее востребованным маршрутам будут работать до 23.00 - 24.00.

Маршрут №25 в последний рейс от телецентра отправится в 22.00. В Бежицу машина прибудет в 23.20. Автобус №27 от 5-го микрорайона поедет в 22.00. В это же время машина стартует от мясокомбината.

Кольцевые маршруты: №5-а и № 5-б будут работать до 23.00. Последний рейс запланирован на 22.00.

В это же время на последний круг поедут машины по маршруту №31. На конечных остановках они будут к 24.00.

- Интервал движения удалось сократить, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В связи с этим количество перевозимых пассажиров выросло на 10 процентов, и, как следствие, доходы от перевозок увеличились на 45 процентов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU