В Брянске накажут водителя за выезд на «встречку» на улице Флотской
Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора
За это ему грозит штраф в пять тысяч рублей. Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Брянске нашли водителя, выехавшего на встречную полосу на улице Флотской. Личность автомобилиста установили по записи с видеорегистратора.
- 26 апреля в районе дома № 8 водитель выехал на полосу встречного движения, при этом нарушив требования горизонтальной дорожной разметки, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - За это ему грозит штраф в пять тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU