2019-05-07T11:55:10+03:00
Общество

В Брянске накажут водителя за выезд на «встречку» на улице Флотской

Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора
Мария Дедкова
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За это ему грозит штраф в пять тысяч рублей. Фото: УГИБДД по Брянской областиЗа это ему грозит штраф в пять тысяч рублей. Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Брянске нашли водителя, выехавшего на встречную полосу на улице Флотской. Личность автомобилиста установили по записи с видеорегистратора.

- 26 апреля в районе дома № 8 водитель выехал на полосу встречного движения, при этом нарушив требования горизонтальной дорожной разметки, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - За это ему грозит штраф в пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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