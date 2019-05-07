В Брянске накажут водителя за выезд на «встречку» на улице Флотской

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-07T11:55:10+03:00

За это ему грозит штраф в пять тысяч рублей. Фото: УГИБДД по Брянской области

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В Брянске нашли водителя, выехавшего на встречную полосу на улице Флотской. Личность автомобилиста установили по записи с видеорегистратора.

- 26 апреля в районе дома № 8 водитель выехал на полосу встречного движения, при этом нарушив требования горизонтальной дорожной разметки, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - За это ему грозит штраф в пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU