Вице-спикер Брянской областной Думы Юрий Гапеенко получил семь лет колонии за взятки
Заместителя председателя Брянской областной Думы Юрия Гапеенко осудили за взяточничество. Приговор вынесли в Советском районном суде 7 мая.
- Представитель власти с мая по июль получал денежное вознаграждение за покровительство трех организаций, связанных с обращением с ТКО, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Таким образом вице-спикер лично получил 240 тысяч рублей. Передача последней взятки происходила под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.
Суд приговорил виновного к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 9 миллионов рублей. Кроме того, Юрий Гапеенко 10 лет не сможет занимать должности представителя власти.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU