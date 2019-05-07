Вице-спикер Брянской областной Думы Юрий Гапеенко получил семь лет колонии за взятки

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-07T11:00:28+03:00

Кроме того, Юрий Гапеенко 10 лет не сможет занимать должности представителя власти. Фото: официальный сайт Брянской областной Думы

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Заместителя председателя Брянской областной Думы Юрия Гапеенко осудили за взяточничество. Приговор вынесли в Советском районном суде 7 мая.

- Представитель власти с мая по июль получал денежное вознаграждение за покровительство трех организаций, связанных с обращением с ТКО, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Таким образом вице-спикер лично получил 240 тысяч рублей. Передача последней взятки происходила под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.

Суд приговорил виновного к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 9 миллионов рублей. Кроме того, Юрий Гапеенко 10 лет не сможет занимать должности представителя власти.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU