В Брянске прошла генеральная репетиция Парада Победы-2019

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-07T10:43:30+03:00

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В Брянске в понедельник, 6 мая, прошла генеральная репетиция Парада Победа-2019. В семь часов вечера на проспекте Ленина выстроились расчеты Брянского гарнизона, кадеты, юнармейцы, силовики, судебные приставы и таможенники. Парад поколений принимал военный комиссар Брянской области генерал-майор Андрей Соломенцев. Торжественную часть на площади Ленина отрепетировали дважды. Участники хором спели гимн нашей страны. Затем пешие колонны двинулись в сторону площади Партизан.

Парад сопровождали полицейские. Автоинспекторы по мере движения расчетов перекрывали движение на проспекте и на улице Красноармейской. За пешими колоннами проследовали УАЗы, на которых 9 Мая поедут ветераны Великой Отечественной войны.

Генерал-майор Андрей Соломенцев пообщался с юными зрителями на репетиции Парада.Фото: Марина АНТОНОВА

Фото: Марина АНТОНОВА

Программу мероприятий на День Победы-2019 в Брянске читайте здесь. В центре города 9 мая будет ограничено движение. Где нельзя проехать и парковаться, читайте тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU