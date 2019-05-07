2019-05-07T10:43:30+03:00
Общество

В Брянске прошла генеральная репетиция Парада Победы-2019

Пешие расчеты прошли от площади Ленина до площади Партизан
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Принимал Парад военный комиссар Брянской области.Принимал Парад военный комиссар Брянской области.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В Брянске в понедельник, 6 мая, прошла генеральная репетиция Парада Победа-2019. В семь часов вечера на проспекте Ленина выстроились расчеты Брянского гарнизона, кадеты, юнармейцы, силовики, судебные приставы и таможенники. Парад поколений принимал военный комиссар Брянской области генерал-майор Андрей Соломенцев. Торжественную часть на площади Ленина отрепетировали дважды. Участники хором спели гимн нашей страны. Затем пешие колонны двинулись в сторону площади Партизан.

Парад сопровождали полицейские. Автоинспекторы по мере движения расчетов перекрывали движение на проспекте и на улице Красноармейской. За пешими колоннами проследовали УАЗы, на которых 9 Мая поедут ветераны Великой Отечественной войны.

Генерал-майор Андрей Соломенцев пообщался с юными зрителями на репетиции Парада. Фото: Марина АНТОНОВА

Генерал-майор Андрей Соломенцев пообщался с юными зрителями на репетиции Парада.Фото: Марина АНТОНОВА

Фото: Марина АНТОНОВА

Программу мероприятий на День Победы-2019 в Брянске читайте здесь. В центре города 9 мая будет ограничено движение. Где нельзя проехать и парковаться, читайте тут.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере Морозова в Бежице насчитали шесть сломанных лавок
В Новозыбковском районе расследуют две крупные кражи денег
Брянские ветераны получат ко Дню Победы по 10 тысяч рублей
Наполним ранцы добротой!
Стало известно вечернее расписание автобусов в Брянске
В Брянске накажут водителя за выезд на «встречку» на улице Флотской
В Брянске из горящей девятиэтажки на улице Энгельса спасли 11 человек
Вице-спикер Брянской областной Думы Юрий Гапеенко получил семь лет колонии за взятки
В прошлом году в Брянской области утонули 11 детей
В Брянском районе нашли неухоженный памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Трансмашхолдинг начал поставки «БалтТрансСервису» грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ
На трассе в Навлинском районе столкнулись две легковушки: погиб 35-летний автомобилист
«Парад колясок в Брянске-2019 пройдет 7 июля
Брянцы почтили память погибших при авиакатастрофе в Шереметьево
В Фокинском районе Брянска на руководство предприятия завели уголовное дело за долги по зарплате
В Брянске прошел торжественный прием ветеранов
В Брянске директора фирмы осудили за мошенничество на 23 миллиона рублей
Под Брянском нашли живым пропавшего Николая Панченко