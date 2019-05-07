В Брянске прошла генеральная репетиция Парада Победы-2019
В Брянске в понедельник, 6 мая, прошла генеральная репетиция Парада Победа-2019. В семь часов вечера на проспекте Ленина выстроились расчеты Брянского гарнизона, кадеты, юнармейцы, силовики, судебные приставы и таможенники. Парад поколений принимал военный комиссар Брянской области генерал-майор Андрей Соломенцев. Торжественную часть на площади Ленина отрепетировали дважды. Участники хором спели гимн нашей страны. Затем пешие колонны двинулись в сторону площади Партизан.
Парад сопровождали полицейские. Автоинспекторы по мере движения расчетов перекрывали движение на проспекте и на улице Красноармейской. За пешими колоннами проследовали УАЗы, на которых 9 Мая поедут ветераны Великой Отечественной войны.
Генерал-майор Андрей Соломенцев пообщался с юными зрителями на репетиции Парада.Фото: Марина АНТОНОВА
Фото: Марина АНТОНОВА
Программу мероприятий на День Победы-2019 в Брянске читайте здесь. В центре города 9 мая будет ограничено движение. Где нельзя проехать и парковаться, читайте тут.
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ИСТОЧНИК KP.RU