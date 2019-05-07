В Брянском районе нашли неухоженный памятник погибшим в Великой Отечественной войне
В деревне Меркульево, что в Брянском районе, во время проверки прокуратура нашла неухоженный мемориал.
- Выяснилось, что памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне имеет повреждения, выразившиеся в отслаивании краски и штукатурки, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Окраска металлической ограды памятника также имеет отслоения. В непосредственной близости от памятника расположены ветви деревьев и листва, препятствующие воздаянию воинских почестей.
Главе Мичуринской сельской администрации внесли представление. После этого на памятнике прошла уборка.
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ИСТОЧНИК KP.RU