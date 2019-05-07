На трассе в Навлинском районе столкнулись две легковушки: погиб 35-летний автомобилист

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-07T10:13:43+03:00

По предварительной информации, 35-летний водитель за рулем ВАЗа-21703 выехал на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Навлинском районе на 415-м километре автодороги «Украина» в понедельник, 6 мая, произошло ДТП.

По предварительной информации, 35-летний водитель за рулем ВАЗа-21703 выехал на встречную полосу. Здесь автомобилист врезался в проезжающий "Хендай Элантра", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП водитель первой легковушки от полученных травм скончался. Второй автомобилист получил сотрясение мозга и ушиб плеча. Ему медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU