«Парад колясок в Брянске-2019 пройдет 7 июля

СЕГОДНЯ 18:46 2019-05-06T18:46:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году традиционный "Парад колясок" пройдет в Брянске 7 июля. Фестиваль состоится уже в девятый раз.

Темой парада в этом году станет театр, сообщают организаторы.

В фестивале, по традиции, могут принять участие все желающие семьи. На параде будут представлены три основные номинации: «Детские коляски», «Юные леди и джентльмены» и «Сам себе водитель».

Регистрация начнется 7 мая.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU