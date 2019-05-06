«Парад колясок в Брянске-2019 пройдет 7 июля
Его главной темой станет театр
Регистрация начнется 7 мая.Фото: Марина АНТОНОВА
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В этом году традиционный "Парад колясок" пройдет в Брянске 7 июля. Фестиваль состоится уже в девятый раз.
Темой парада в этом году станет театр, сообщают организаторы.
В фестивале, по традиции, могут принять участие все желающие семьи. На параде будут представлены три основные номинации: «Детские коляски», «Юные леди и джентльмены» и «Сам себе водитель».
Регистрация начнется 7 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU