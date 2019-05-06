Брянцы почтили память погибших при авиакатастрофе в Шереметьево
Неравнодушные горожане принесли цветы к памятнику летчикам
Городские и областные власти пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления, родственникам погибших - терпения и душевных сил.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянцы почтили память погибших при авиакатастрофе в Шереметьево. Горожане несли цветы и свечи к памятнику летчикам.
Свои соболезнования родным и близким погибших выразили глава города Александр Хлиманков и губернатор Александр Богомаз.
Городские и областные власти пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления, родственникам погибших - терпения и душевных сил.
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ИСТОЧНИК KP.RU