СЕГОДНЯ 18:37 2019-05-06T18:37:12+03:00

Городские и областные власти пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления, родственникам погибших - терпения и душевных сил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Брянцы почтили память погибших при авиакатастрофе в Шереметьево. Горожане несли цветы и свечи к памятнику летчикам.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразили глава города Александр Хлиманков и губернатор Александр Богомаз.

Городские и областные власти пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления, родственникам погибших - терпения и душевных сил.

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ИСТОЧНИК KP.RU