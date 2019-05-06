2019-05-06T18:20:38+03:00
Общество

В Фокинском районе Брянска на руководство предприятия завели уголовное дело за долги по зарплате

В ситуацию вмешалась прокуратура
Мария Дедкова
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В Брянске за долги по зарплате завели уголовное дело на руководство одной из фирм Фокинского района. По версии следствия, ООО «Тепло Сервис» не платило своим сотрудникам больше двух месяцев. Долг составил 3,3 миллиона рублей.

- После проверки юридическое лицо оштрафовали на 40 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, прокуратура обратилась в Фокинский районный суд с исковыми заявлениями о взыскании задолженности в пользу 10 работников.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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