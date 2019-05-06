2019-05-06T17:57:25+03:00
Общество

В Брянске прошел торжественный прием ветеранов

Встреча была посвящена 74-й годовщине победы
Мария Дедкова
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Продолжил праздничный вечер концерт брянских фольклорных ансамблей.Продолжил праздничный вечер концерт брянских фольклорных ансамблей.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске преддверии 74-й годовщины Победы прошел торжественный прием ветеранов. Почетных гостей чествовали руководители города.

Среди приглашенных на торжественный прием - бойцы передовой, труженики тыла, обладатели многих медалей и наград: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», орденов Красной Звезды и Великой Отечественной войны.

Городские власти вручили ветеранам цветы и подарки, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. Продолжил праздничный вечер концерт брянских фольклорных ансамблей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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