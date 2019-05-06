В Брянске директора фирмы осудили за мошенничество на 23 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-06T15:08:43+03:00

Приговор осужденному пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Руководителя приговорили к пяти годам колонии и штрафу 500 тысяч рублей

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В Брянске 49-летнего директора фирмы осудили за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Жителя Рязани приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу полмиллиона рублей. Мужчина должен вернуть всю сумму причиненного ущерба.

- В суде установили, что с февраля по декабрь 2017 года генеральный директор злоупотребил доверием и обманул другие фирмы, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он не исполнил взятые на себя обязательства по поставке нефтепродуктов. А договоры на поставку были заключены с четырьмя юридическими лицами и одним индивидуальным предпринимателем.

Общая сумма ущерба составила больше 23,4 миллиона рублей.

Приговор осужденному пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU