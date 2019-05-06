Под Брянском нашли живым пропавшего Николая Панченко

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-06T14:42:19+03:00

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Под Брянском нашли живым пропавшего 60-летнего Николая Панченко. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили волонтеры в группе поискового отряда в соцсетях.

Напомним, сообщение о пропаже мужчины в деревне Глаженка появилось в воскресенье, 5 мая. Пенсионер нуждался в медицинской помощи. В комментариях брянцы писали, что видели похожего мужчину. Он шел вдоль рельсов. На следующий день Николая Панченко нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU