Под Брянском нашли живым пропавшего Николая Панченко
Мужчина нуждался в медицинской помощи
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Под Брянском нашли живым пропавшего 60-летнего Николая Панченко. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили волонтеры в группе поискового отряда в соцсетях.
Напомним, сообщение о пропаже мужчины в деревне Глаженка появилось в воскресенье, 5 мая. Пенсионер нуждался в медицинской помощи. В комментариях брянцы писали, что видели похожего мужчину. Он шел вдоль рельсов. На следующий день Николая Панченко нашли.
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ИСТОЧНИК KP.RU