Брянская фольклорная школа «Калинушка» отметила 30-летний юбилей

СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-06T14:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянская детская фольклорная школа «Калинушка» отметила 30-летний юбилей. Коллектив подготовил концерт, который прошел в воскресенье, 5 мая, во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. Поздравить «Калинушку» с юбилеем пришли ученики, воспитанники других кружков и секций, представители областных властей, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Детская фольклорная школа «Калинушка» открылась в 1989 году в отделе народного творчества Дворца. Сейчас в ней занимаются 283 ребенка разных возрастов. Коллектив собирает, сохраняет и исполняет традиционные для Брянщины музыкальные народные композиции. Ансамбль известен далеко за пределами Брянской области. Руководит фольклорной школой и возглавляет коллектив педагогов заслуженный работник культуры России Лариса Калугина.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU