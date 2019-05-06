2019-05-06T14:33:31+03:00
Общество

Брянская фольклорная школа «Калинушка» отметила 30-летний юбилей

Коллектив сохраняет музыкальные традиции Брянщины
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Брянская детская фольклорная школа «Калинушка» отметила 30-летний юбилей. Коллектив подготовил концерт, который прошел в воскресенье, 5 мая, во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. Поздравить «Калинушку» с юбилеем пришли ученики, воспитанники других кружков и секций, представители областных властей, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Детская фольклорная школа «Калинушка» открылась в 1989 году в отделе народного творчества Дворца. Сейчас в ней занимаются 283 ребенка разных возрастов. Коллектив собирает, сохраняет и исполняет традиционные для Брянщины музыкальные народные композиции. Ансамбль известен далеко за пределами Брянской области. Руководит фольклорной школой и возглавляет коллектив педагогов заслуженный работник культуры России Лариса Калугина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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