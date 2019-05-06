2019-05-06T12:59:27+03:00
Общество

В брянской Жуковке высадили дендрарий

Сад будет носить имя основателя школьного лесничества
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Управления лесами Брянской области.Фото: пресс-служба Управления лесами Брянской области.
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В брянском городе Жуковка высадили дендрарий. В апреле посадкой деревьев и кустарников занялись сотрудники Жуковского лесничества и школьники Жуковской средней школы №1. Территорию для будущего сада очистили от старых и засохших растений. На этом месте высадили декоративные и плодово-ягодные культуры.

Это несколько видов туй, ив и можжевельника. В новом саду появились кустарники: спирея, черноплодная рябина, жимолость, лапчатка кустарниковая, калина, форзиция, бересклет. В дендрарии будут расти рябина, вяз, липа, клен и другие деревья, сообщают в пресс-службе управления лесами Брянской области.

Новые растения высажены в аллейные посадки, поэтому будет удобно осматривать коллекцию. В дендрологическом саду будут проходить тематические уроки для школьников и практика для студентов. Дендросад назовут именем основателя школьного лесничества в школе №1 в Жуковке И.С. Артюхова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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