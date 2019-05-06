За неделю 11 брянцев стали жертвами телефонных мошенников
За последнюю неделю 11 жителей Брянской области стали жертвами телефонных мошенников. Брянцы перевели злоумышленникам почти 316 тысяч рублей.
- Почти в половине случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков, - говорят в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода злоумышленники получали данные банковской карты собеседника, а также узнавали, сколько денег находится на счету. Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших уходили преступникам, становилось SMS с кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику, несмотря на предупреждения об опасности таких действий в пришедшем на телефон сообщении.
Также аферисты действовали по "классической" схеме: "Ваш родственник совершил преступление. срочно нужны деньги, чтобы откупиться..."
Некоторые брянцы попались на удочку интернет-мошенников в соцсети, размещая объявления о продаже животных, и, пытаясь перевести деньги родственникам. Еще один брянец лишился сбережений, покупая билет в кино через интернет. Молодой человек прошел по вредоносной ссылке и ввел реквизиты банковской карты, а также подтверждающий платеж код.
Последней жертвой мошенников стала 42-летняя жительница Бежицкого района Брянска. В ходе телефонного разговора незнакомец, представившийся работником фирмы, специализирующейся на доставке заказанных через интернет товаров, объяснил, что женщине положена крупная компенсация – надо лишь оплатить "небольшой" налог. Поверив собеседнику, потерпевшая перевела на указанный счет 151 000 рублей.
Полицейские уточняют детали совершенных преступлений, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Мошенничество".
ВАЖНО!
УМВД России по Брянской области напоминает: операции с банковскими картами и счетами не выполняются в формате телефонного разговора – для этого вам придется прийти в отделение банка с документами. Не сообщайте незнакомцам данные своих карт и не выполняйте действий с банкоматом, результат которых вам не известен.
Не сообщайте собеседникам CVV-кода с оборотной стороны банковской карты, а также кода подтверждения операции денежного перевода, приходящего на мобильный номер в SMS-сообщении. Это уловка мошенников! Для перевода денег на вашу карту достаточно ее номера, размещенного на лицевой стороне. Также не выполняйте с банкоматом операций, результат которых вам не известен.
Не переводите деньги на счета, указанные «друзьями» из социальных сетей. Обязательно позвоните человеку, чтобы убедиться, что просьба о займе действительно исходит от него.
Не верьте незнакомцам, представляющимся сотрудниками силовых структур и предлагающим платную помощь в решении проблем ваших родственников, которые могут попасть в тюрьму за совершение тяжкого преступления. В такой ситуации следует немедленно прервать телефонный разговор и связаться с близким человеком, от имени которого выступал «доброжелатель».
Обо всех подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU