2019-05-06T10:57:54+03:00
Происшествия

В Новозыбковском районе водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину

Еще один пострадавший пешеход находится в больнице
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Новозыбковском районе 32-летний водитель ВАЗ-21103 сбил двух пешеходов. Один из мужчин погиб на месте автоаварии.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов вечера в воскресенье, 5 мая, на 3-м километре автодороги Новозыбков-Тростань-Замишево, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Автомобилист ехал со стороны деревни Тростань в сторону Новозыбкова. 54-летний и 46-летний мужчины шли навстречу машине по полосе, предназначенной для автомобилей. Старший мужчина погиб. Его спутника с травмой головы и переломом ноги госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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