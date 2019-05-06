Брянский губернатор выразил соболезнования родственникам погибших в Шереметьево

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-06T10:46:13+03:00

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Брянский губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших в столичном аэропорту Шереметьево.

«Скорбим вместе со всей страной... Мои соболезнования всем, кого коснулась эта беда. Скорейшего выздоровления пострадавшим», - написал Александр Богомаз на своих официальных страницах в соцсетях.

Напомним, трагедия случилась вечером в воскресенье, 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск. Через 28 минут лайнер вернулся и совершил аварийную посадку. При приземлении у самолета загорелись двигатели. На борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным СК, в авиакатастрофе погиб 41 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU