Брянский областной суд оставил Ирину Левину под стражей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-06T10:16:14+03:00

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Брянский областной суд оставил бывшую главу регионального управления Росимущества Ирину Левину под стражей. Апелляционную жалобу адвоката рассмотрели 30 апреля.

Защитник обвиняемой просил изменить меру пресечения на домашний арест. Но его ходатайство не удовлетворили, сообщают на сайте суда.

Напомним, Ирину Левину и ее сообщника, директора коммерческой фирмы, подозревают в мошенничестве на 12 миллионов рублей. Экс-чиновницу задержали 17 апреля. Советский районный суд арестовал ее на один месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU