2019-05-06T09:56:49+03:00
Общество

Брянских дорожников оштрафовали за незаконную свалку на обочине

Мастер должен заплатить 10 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Нарушение нашла прокуратура во время проверки.Нарушение нашла прокуратура во время проверки.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Брянских дорожников оштрафовали за незаконную свалку у федеральной трассы. Нарушение нашла прокуратура во время проверки.

- В Дубровском районе на 201-м километре дороги Брянск-Смоленск недалеко от поворота на поселок Любимовка выявили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов, - говорят в пресс-службе прокуратура Брянской области. – Полосу отвода автомобильной дороги обслуживает дорожное предприятие. Поэтому мастеру и выписали штраф за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.

Мастер должен заплатить 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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