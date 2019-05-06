Брянских дорожников оштрафовали за незаконную свалку на обочине
Брянских дорожников оштрафовали за незаконную свалку у федеральной трассы. Нарушение нашла прокуратура во время проверки.
- В Дубровском районе на 201-м километре дороги Брянск-Смоленск недалеко от поворота на поселок Любимовка выявили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов, - говорят в пресс-службе прокуратура Брянской области. – Полосу отвода автомобильной дороги обслуживает дорожное предприятие. Поэтому мастеру и выписали штраф за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.
Мастер должен заплатить 10 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU