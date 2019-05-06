2019-05-06T09:44:29+03:00
Происшествия

Житель Мглинского района получил десять лет колонии за убийство

Приговор пока не вступил в законную силу
Марина АНТОНОВА
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Фигурант уголовного дела в 2008 году уже был судим за убийство.Фигурант уголовного дела в 2008 году уже был судим за убийство.Фото: Иван ВИСЛОВ
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45-летний житель Мглинского района получил десять лет колонии особого режима за убийство односельчанина.

- В суде установили, что 22 октября прошлого года пьяный мужчина был в одном из домов в селе Курчичи, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он поссорился с приятелем и ударил его ножом в шею. От полученного ранения потерпевший умер на месте преступления.

Кстати, фигурант уголовного дела в 2008 году уже был судим за убийство. Поэтому суд посчитал, что в его действиях есть опасный рецидив.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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